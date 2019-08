Business news: Cambogia-Vietnam, riunione Commissione congiunta per rafforzare legami economici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione congiunta Vietnam-Cambogia per la cooperazione economica, culturale, scientifica e tecnologica ha tenuto la 17ma riunione a Phnom Penh. Scopo della Commissione è rafforzare i rapporti tra i due paesi sotto diversi punti di vista, oltre a promuovere il dialogo e il confronto tra le autorità dei due vicini. Al centro delle discussioni soprattutto lo sviluppo economico e commerciale. Nel 2018 il volume degli scambi commerciali tra Vietnam e Cambogia ha raggiunto 4,7 milioni di dollari; nei primi cinque mesi del 2019, l'interscambio è stato di 2,3 milioni (il 19 per cento in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno) e ci si aspetta che, entro la fine dell'anno, superi il tetto dei cinque milioni. Il Vietnam è uno dei paesi che investono di più in Cambogia, con 214 progetti in corso dal valore di oltre tre milioni di dollari, mentre la Cambogia accoglie decine di migliaia di turisti vietnamiti (900 mila solo nel 2018). (Fim)