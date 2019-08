Governo: Berlusconi, preoccupato da tatticismi crisi, nostro compito chiamare a raccolta l'altra Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Forza Italia, quindi, sottolinea che "ancora una volta le diverse forze politiche e le diverse correnti all’interno dei partiti mettono in atto spregiudicati tatticismi, preoccupate più del proprio destino che del destino degli italiani. Questo significa che i tanti segnali di disaffezione alla politica, espressi ad ogni tornata elettorale, non vengono compresi né raccolti. In questo scenario grave e preoccupante - continua Berlusconi - è ancora più evidente che solo Forza Italia rappresenta, e lo fa con orgoglio e determinazione, le idee e le tradizioni politiche liberali, democratiche, garantiste e cristiane della civiltà occidentale, alternative alla sinistra e ben distinte dai sovranismi. Solo Forza Italia rappresenta la garanzia assoluta di un centro-destra che non mette in discussione l’euro, che sa stare in Europa costruendo alleanze e non ponendo steccati, per tutelare con efficacia gli interessi italiani, che sa parlare il linguaggio delle imprese e del lavoro, che affronta i grandi temi della nostra epoca come l’immigrazione senza buonismi ma anche senza esibizioni muscolari, nel quadro di una collaborazione internazionale rafforzata e responsabile". (segue) (Com)