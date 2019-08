Business news: ad Apple mette in guardia Trump su tariffe cinesi e competizione Samsung

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha discusso con l’amministratore delegato di Apple, Tim Cook, riguardo l’impatto delle tariffe Usa sulle merci d’importazione cinesi e alla competizione che l’azienda di Cupertino deve fronteggiare da parte del colosso dell’elettronica sudcoreano Samsung Electronics. Trmp ha dichiarato a margine dell’incontro che Cook ha presentato “argomenti convincenti” in merito ai danni che le tariffe potrebbero causare ad Apple, che assembla molti dei suoi prodotti in Cina, dal momento che i prodotti di Samsung non sarebbero soggetti alle medesime tariffe. Le tariffe a carico di altri 300 miliardi di merci d’importazione cinesi, inclusa l’elettronica per il consumo, dovrebbero scattare in due fasi l’1 settembre e il 15 dicembre prossimi. Di contro, Stati Uniti e Corea del Sud hanno siglato un accordo commerciale lo scorso settembre. (Was)