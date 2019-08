Sport: Sasso (Lega) su Giochi Mediterraneo, fare in modo producano effetti concreti per Taranto

- "Soddisfazione e felicità per la scelta della città di Taranto come sede ospitante dei Giochi del Mediterraneo del 2026". Così commenta la notizia giunta dalla Grecia, Rossano Sasso, deputato pugliese della Lega, che in commissione Cultura, istruzione e sport della Camera. "È stato un lavoro di squadra - dice Sasso - iniziato insieme ai colleghi Lattanzio e Vianello, reso possibile grazie al sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega allo sport, Giancarlo Giorgetti e al ministro Lezzi. L' obiettivo di questo impegno è e sarà il rilancio della città di Taranto e dell'intera provincia, terra stupenda ricca di storia e di attrazioni, che deve essere valorizzata. Noi pensiamo che attraverso questa vetrina si possa andare in questa direzione, con l'accortezza che strutture, infrastrutture e qualsiasi altro investimento produca frutti concreti per i tarantini, che rimangano anche dopo la fine dei Giochi. Ora tocca agli amministratori locali essere all'altezza e portare tutti i lavori a termine, da parte mia ci sarà sempre la massima collaborazione e disponibilità", conclude Sasso.(Com)