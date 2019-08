Business news: ostilità Usa-Cina accelerano i downgrade dei debiti aziendali

- Le agenzie di rating internazionali hanno effettuato uan serie di downgrade del debito di aziende quotate in tutto il mondo nel corso del 2019, a dimostrazione dei rischi per l’economia globale posti dal protrarsi del conflitto commerciale Usa-Cina. Tra il primo gennaio e il 13 agosto scorso le agenzie di rating hanno effettuato ben 487 declassamenti di aziende finanziarie e non finanziarie, 60 in più rispetto agli innalzamenti del rating effettuati nello stesso periodo, secondo i dati presentati da S&P Global Ratings. I downgrade netti di aziende statunitensi quotate sono ai massimi da tre anni a questa parte; in Cina, invece, il gap tra declassamenti e aumenti del rating è il peggiore da due anni a questa parte. I settori più colpiti sono l’energia, l’automotive e l’abbigliamento, esposti direttamente al conflitto commerciale tra le due maggiori economie del pianeta. (Was)