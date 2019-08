Business news: Nepal, la Banca per le infrastrutture finanzia il primo progetto

- La Banca nepalese per le infrastrutture (Bni) ha investito per la prima volta, contribuendo alla costruzione di una centrale idroelettrica da 32 megawatt nella municipalità di Machhapuchhre, distretto di Kaski. Il progetto vale circa 4,6 milioni di euro in totale, finanziati da un consorzio di banche sotto la guida della Bni. Quest'ultima contribuirà con un investimento di quasi 1,2 milioni di euro, mentre il restante verrà stanziato dalle altre banche. Il progetto sarà cofinanziato dalla Himalayan Bank e Sanima Bank per oltre due milioni, il resto dai promotori del progetto. Si tratta del primo progetto finanziato dalla Banca per le infrastrutture nepalese, che a febbraio di quest'anno ha ricevuto dalla banca centrale una licenza per operare a livello nazionale. La missione della Bni è promuovere l'ammodernamento delle infrastrutture presenti e lo sviluppo di nuovi impianti all'avanguardia. "Firmeremo presto accordi per la costruzione di un albergo stellato e un'altra centrale idroelettrica", fanno sapere fonti della Bni. Le principali aree di interesse includono trasporti, agricoltura, energia, turismo, aree economiche speciali, infrastrutture per l'urbanizzazione avanzata e tecnologie per l'informazione. (Inn)