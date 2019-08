Business news: governo Usa proroga di altri 90 giorni la moratoria per Huawei

- Il governo degli Stati Uniti ha concesso all’azienda cinese Huawei Technologies una ulteriore proroga di 90 giorni per fare affari con aziende statunitensi come Google, ma non ha rilassato le sanzioni imposte all’azienda produttrice di smartphone, come suggerito lo scorso giugno dal presidente Usa, Donald Trump, in occasione del suo ultimo confronto diretto con l’omologo cinese Xi Jinping. La proroga lascia aperto il dubbio se Huawei potrà continuare a impiegare la piattaforma Android e i chip di fabbricazione statunitense sui suoi smartphone, una volta che i pieni effetti del bando diverranno effettivi, il prossimo novembre. Una nota del segretario del Commercio Usa, Wilbur Smith, sollecita i consumatori statunitensi a effettuare “una transizione dai prodotti Huawei”. (Was)