Business news: Vietnam al nono posto nell'area Asia-Pacifico per sicurezza centri dati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cushman & Wakefield, agenzia internazionale di beni immobili, ha pubblicato l'indice dei centri di immagazzinamento dati più competitivi per il 2019, secondo cui il Vietnam si colloca al nono posto all'interno del mercato dell'Asia-Pacifico. L'ampliarsi della popolazione attiva a livello informatico, che dunque usufruisce sempre più dei servizi bancari e commerciali digitali, rende infatti necessarie soluzioni di raccolta dati sempre più all'avanguardia, facendo dell'intera area un mercato in rapida crescita. Resta comunque da migliorare il livello delle infrastrutture per garantire tali servizi, affinché i provider possano funzionare al meglio: Thailandia, Indonesia e Vietnam rimangono infatti ancora indietro rispetto a Singapore, in cima alle classifiche per la conservazione di dati sensibili. La rapida digitalizzazione dell'area promette comunque un aumento del tasso di crescita aggregato dei servizi di cloud del 13 per cento nel periodo 2019-2024. Attualmente, il mercato più ampio è quello degli Stati Uniti, dal valore di 17,2 miliardi di dollari. Entro il 2024 le previsioni stimano che possa arrivare a 23,4 miliardi, mentre i paesi del Sud-est asiatico l'avranno superato del 20 per cento, con un valore di 28 miliardi. (Fim)