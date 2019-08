Siria: agenzia governativa annuncia raid aereo contro Damasco

- L’agenzia di stampa siriana “Sana” ha annunciato questa sera che le difese anti-aeree siriane sono entrate in azione per contrastare un raid aereo contro la capitale Damasco. “La difesa antiaerea ha contrastato raid nemici nei cieli di Damasco", ha riferito l’agenzia di stampa governativa. Secondo quanto riferito dall’Osservatorio siriano per i diritti umani, organizza non governativa con sede a Londra, il raid sarebbe stato condotto dall’aviazione israeliana.(Res)