Business news: Egitto dichiara lo stato di emergenza idrica in via preventiva

Egitto dichiara lo stato di emergenza idrica in via preventiva

- L'Egitto ha dichiarato in via preventiva lo stato di emergenza idrica, a causa di un calo del flusso d'acqua nel paese a partire dall'anno scorso. Lo riporta il quotidiano online "al Monitor", di base a Washington, sottolineando che la decisione arriva nonostante il paese si avvicini alla stagione delle inondazioni. Tuttavia, gli esperti idrici affermano che il paese è in buone condizioni grazie alle sue riserve e alle misure di conservazione dell'acqua adottate. "Il lavoro dell'ingegnere idraulico in Egitto è cambiato", ha detto Mohammed al Sibai, portavoce del ministero delle risorse idriche e dell'irrigazione. "Non gestiamo più inondazioni d'acqua, quanto piuttosto una scarsità d'acqua costante e facciamo piani precisi per affrontarla, in modo da non danneggiare gli interessi del paese né le esigenze dei cittadini". Il ministero presieduto da Al Sibai ha riferito il 27 luglio scorso che il flusso totale annuo del fiume Nilo è sceso di 5 miliardi di metri cubi rispetto all'anno precedente, a causa della diminuzione delle acque alluvionali dall'altopiano etiope e dai laghi equatoriali. L'approvvigionamento idrico è una questione cruciale per la sicurezza dell'Egitto. Si inserisce in questo contesto il progetto infrastrutturale della Grande diga della rinascita (Gerd), in arabo "al Nahda". Si tratta di un'infrastruttura lunga 1.800 metri, alta 170, che avrà un volume complessivo di 10 milioni di metri cubi d'acqua. Il progetto, che punta a sopperire alle esigenze idriche del paese arabo, è affidato alla ditta italiana Salini, ma esige una delicata concertazione diplomatica con i governi di Sudan ed Etiopia. (Was)