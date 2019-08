Business news: Giappone, esportazioni in calo per l’ottavo mese consecutivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni del Giappone sono calate a luglio per l’ottavo mese consecutivo, mentre la fiducia dei produttori del settore manifatturiero è scivolata in territorio negativo per la prima volta da sei anni a questa parte, in risposta al rallentamento della crescita globale e al protrarsi delle ostilità commerciali tra Stati Uniti e Cina. Le esportazioni verso gli Usa sono aumentate dell’8,4 per cento, mentre quelle verso la Cina – principale partner commerciale del Giappone – sono calate del 9,3 per cento. Le spedizioni verso l’Asia, destinataria di oltre metà delle esportazioni giapponesi, sono calate dell’8,3 per cento. Gli ultimi dati pubblicati dal ministero delle Finanze, che certificano un calo dell’export dell’1,6 per cento su base annua a luglio, alimentano i timori che il calo della domanda estera possa innescare una contrazione economica sul fronte domestico. L’ultimo sondaggio Reuters Tankan ha invece rilevato ad agosto un andamento negativo del clima di fiducia delle aziende manifatturiere per la prima volta da aprile 2013. (Git)