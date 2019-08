Governo: De Petris (Leu), Conte ha ragione, contano programmi, non i nomi

- Per la senatrice Loredana De Petris "ha ragione il presidente Conte: l'urgenza è partire dalla politica e dai programmi, non dai nomi". La presidente del gruppo Misto afferma che "i colloqui e le consultazioni col capo dello Stato della settimana scorsa hanno dimostrato che esiste in Parlamento una possibile maggioranza molto ampia. Le basi programmatiche da cui partire ci sono. Devono certo essere approfondite e verificate con rigore e trasparenza per dar vita a un programma di governo comune", conclude De Petris. (Com)