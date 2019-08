Lavoro: Capone (Ugl) su operaio edile morto a Priverno, serve cultura sicurezza

- "Ennesimo decesso sul luogo di lavoro, questa volta nella nostra provincia, in un cantiere di Priverno è venuto a mancare per un infarto un ragazzo di Sezze non ancora 40enne", lo denuncia il segretario generale dell'Ugl, Paolo Capone, riferendo il comunicato dei segretari Ugl di Latina, Alberto Ordiseri ed Ivan Vento. "Le cause del decesso non sono ancora chiare, si resta in attesa dell'autopsia, però ci troviamo di fronte al terzo caso in una settimana. Come organizzazione sindacale, chiediamo a gran voce maggiori controlli sui luoghi di lavoro che non si limitino solo alla sicurezza degli strumenti utilizzati, ma anche maggiori e puntuali visite sullo stato di salute dei lavoratori", conclude Capone (Com)