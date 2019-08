Italia-Egitto: incontro Conte-Al Sisi al G7, focus su relazioni bilaterali, Libia e caso Regeni

- Il presidente egiziano Abdel Fatah al Sisi, ha incontrato oggi a margine del vertice G7 in corso a Biarritz, sulla costa occidentale francese, il presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte. Lo riferisce un comunicato stampa della presidenza egiziana. Secondo quanto riferito in una nota dal portavoce della presidenza egiziana, Bassam Radi, il colloquio tra i due leader ha affrontato lo stato delle relazioni bilaterali e lo sviluppo della cooperazione in vari settori. Durante l'incontro, Al Sisi ha confermato inoltre gli sforzi dell’Egitto per assicurare alla giustizia i colpevoli dell’omicidio del ricercatore italiano Giulio Regeni ucciso al Cairo nel febbraio 2016. “Il presidente ha elogiato durante l'incontro le importanti relazioni con l’Italia in vari settori politici, economici, e la collaborazione volta ad affrontare molte sfide nella regione del Medio Oriente e Nord Africa”, si legge nella nota della presidenza egiziana. Il colloquio ha affrontato inoltre alcuni dossier di rilievo regionale e internazionale, tra cui la lotta al terrorismo e la crisi in Libia.(Cae)