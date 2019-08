Business news: Cambogia-Vietnam, accordo di cooperazione in 28 aree

- La 17ma Commissione congiunta Vietnam-Cambogia per la cooperazione tecnologica, economica, culturale, scientifica e tecnologica si è riunita a Phnom Penh, sotto la presidenza del vicepremier e ministro degli Esteri vietnamita Pham Binh Minh e dell'omologo cambogiano Prak Sokhonn, e ha concluso un accordo per programmi di cooperazione in 28 aree. Tra i temi all'ordine del giorno vi sono stati la collaborazione sempre più stretta su commercio, sicurezza, infrastrutture, energia (soprattutto l'industria mineraria), salvaguardia delle foreste, industria alimentare, pesca, tecnologia e comunicazioni, assistenza sanitaria, lavoro, cultura, sport, turismo e ambiente. I due vicepremier hanno inoltre rinnovato l'intenzione di lavorare congiuntamente per il rafforzamento delle infrastrutture e delle linee di comunicazione tra i due paesi, tramite la costruzione di strade e ferrovie attraverso il confine. (Fim)