Yemen: forze governative riprendono controllo base militare di Ataq

- Le forze fedeli al governo yeminita del presidente Abd Rabbo Mansour Hadi hanno ripreso il controllo di un campo militare nella città occidentale di Ataq, capoluogo della provincia ricca di petrolio di Shabwa, in precedenza occupato dalle milizie separatiste del Consiglio meridionale di transizione (Stc). La conquista del campo militare è avvenuta il giorno dopo la cacciata delle milizie separatiste da Ataq da parte delle forze governative. Nelle scorse settimane le forze dell’Stc hanno preso il controllo della maggior parte dei punti strategici di Aden, la capitale provvisoria dello Yemen, dopo quattro giorni di scontri contro le forze governative in cui sono state uccise più di 40 persone, tra cui diversi civili. Una delegazione dei separatisti ha lasciato Aden alla volta di Gedda martedì, 20 agosto, per partecipare al vertice proposto in Arabia Saudita al fine di risolvere la situazione di stallo. Il governo yemenita con sede a Riad, da parte sua, ha fatto sapere che non intende aderire ai colloqui con i separatisti senza il ritiro delle forze "golpiste" da Aden.(Res)