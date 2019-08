Sport: Labriola (FI), bene Giochi Mediterraneo a Taranto, ora al lavoro per riscatto

- "Taranto da oggi ha una grande responsabilità: dovrà farsi trovare pronta per i Giochi del Mediterraneo, che torneranno in Puglia 29 anni dopo l'edizione del 1997 che si è svolta a Bari".Lo afferma, in una nota, Vincenza Labriola, deputata di Forza Italia. "Ora bisogna guardare avanti, lavorare fin da subito per l'importante appuntamento che ci attende. Abbiamo davanti sei anni per affrontare i problemi che attanagliano Taranto. Si tratta di una grandissima opportunità per la città e per la tutta la regione. Abbiamo il desiderio di mostrare al mondo una realtà rinnovata e pronta per affrontare il futuro. E' tempo di lavorare tutti insieme per il riscatto di Taranto", conclude Labriola.(Com)