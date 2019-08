G7: Parigi, convergenza tra Macron e Trump su commercio, Iran e incendi Amazzonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron e l’omologo statunitense Donald Trump hanno trovato "punti di convergenza" su argomenti come il commercio internazionale, il programma nucleare iraniano e gli incendi che stanno devastando gran parte dell'Amazzonia. Lo riferisce un comunicato stampa della presidenza francese. L’incontro tra i due leader è avvenuto a margine del vertice G7 che si apre oggi a Biarritz, sulla costa occidentale francese. Durante l’incontro il capo dello Stato francese si è espresso a favore della cessazione di qualsiasi guerra commerciale. “Abbiamo molto in comune, e il legame tra i nostri paesi è speciale: sono sicuro che otterremo grandi risultati nel corso di questo fine settimana”, ha detto Trump secondo quanto riferiscono i media statunitensi, aggiungendo che “l’imposizione di tariffe più elevate sui beni di provenienza cinese sta funzionando molto bene”. Il capo dello Stato francese, di contro, ha dichiarato di aver discusso con la controparte una serie di questioni di rilievo nel quadro delle maggiori crisi in corso nel contesto globale, dalla Libia all’Iran fino ad arrivare alle rinnovate tensioni tra la Federazione Russa e i paesi occidentali. (Res)