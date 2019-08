Siria: Ankara, centro congiunto con Stati Uniti per zona sicurezza pienamente operativo

- Il centro congiunto con gli Stati Uniti per la gestione della zona di sicurezza nel nord della Siria è divenuto “pienamente operativo”. Lo ha annunciato oggi il ministro della Difesa turco, Hulusi Akar, citato dall’agenzia di stampa turca “Anadolu”. Funzionari militari turchi e statunitensi hanno raggiunto un accordo il 7 agosto in base a quale cui la zona sicura nella Siria settentrionale fungerà da "corridoio di pace" per gli sfollati siriani desiderosi di tornare in patria e la creazione di un Centro operativo congiunto in Turchia per coordinare la sua istituzione. "Il centro operativo congiunto ha iniziato a funzionare a pieno regime. Il comando del centro è affidato a un generale degli Stati Uniti e a un generale turco", ha affermato Akar. Il ministro ha aggiunto che il primo volo in elicottero congiunto ha avuto luogo oggi dopo le ricognizioni effettuate da droni turchi la scorsa settimana. (segue) (Res)