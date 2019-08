Siria: Ankara, centro congiunto con Stati Uniti per zona sicurezza pienamente operativo (2)

- Intanto lo scorso 22 agosto, le Forze democratiche siriane (Fds), organizzazione ombrello che raccoglie le milizie curdo-arabe alleate della Coalizione contro lo Stato islamico in Siria, hanno iniziato lo smantellamento delle proprie fortificazioni militari nel nord est della Siria e avviato il loro ritiro. A riferirlo è il Comando centrale degli Stati Uniti (Centcom) in un nota su “Twitter”. Secondo il Centcom, la decisione di avviare il ritiro è avvenuta dopo 24 ore dalla conversazione telefonica tra il segretario alla Difesa Usa, Mark T. Esper, e il ministro della Difesa turco Hulusi Akar. “Entro 24 ore dalla telefonata tra il segretario alla Difesa degli Stati Uniti i e il ministro della Difesa turco per discutere della sicurezza nel nord-est della Siria, le Fds hanno distrutto le loro fortificazioni militari", ha affermato il Centcom su Twitter. “Ciò dimostra l'impegno delle Fds a sostenere l’applicazione del meccanismo di sicurezza” frutto degli accordi tra Usa e Turchia. Lo scorso 21 agosto in una conversazione telefonica Akar e ed Esper hanno concordato di lanciare la prima fase del piano di zona sicura della Siria. (Res)