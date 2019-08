Algeria: presidente Bensalah licenzia capo della polizia Bouhadba

- Il presidente algerino Abdelkader Bensalah ha ordinato la rimozione dall’incarico del direttore generale della Sicurezza nazionale, Abdelkader Kara Bouhadba, a meno di sette mesi dalla sua nomina. Lo ha annunciato oggi al presidenza algerina in una nota. Bouhadba sarà sostituito da Khelifa Ounissi, ex responsabile delle Guardie di frontiera. Bouhadba era stato nominato il 13 febbraio 2019, una settimana prima dell'inizio del movimento di protesta popolare che ha in seguito portato alle dimissioni il presidente Abdelaziz Bouteflika. Le ragioni del licenziamento di Bouhadba non sono state rese note. Sempre oggi il ministro della Cultura, Meriem Merdaci, ha presentato le sue dimissioni al Capo dello Stato dopo che l’incidente avvenuto nei giorni scorsi durante il concerto del cantante rap Soolking, costato la vita a cinque persone e decine di feriti.(Ala)