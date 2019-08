Business news: India, cambiamento climatico potrebbe causare perdita economica del 10 per cento entro il 2100

- Secondo uno studio dell'Università di Cambridge e del National Bureau of Economic Research (Nber) statunitense, se non verranno fatti passi avanti nel contrasto al cambiamento climatico, l'economia indiana potrebbe subire perdite fino al dieci per cento del prodotto interno lordo entro il 2100. Lo studio si concentra su tutti i paesi firmatari dell'Accordo di Parigi e stima che tutti subiranno conseguenze per i cambiamenti climatici. Gli Stati Uniti, che si sono ritirati dall'accordo, potrebbero perdere il 10,5 per cento del Pil. Persino il Canada potrebbe subire una perdita del 13 per cento, nonostante alcuni esperti, al contrario, abbiano ipotizzato un beneficio per il paese dall'innalzamento delle temperature. Entro lo steso lasso di tempo il Giappone rischia di perdere il dieci per cento del Pil, la Svizzera il 12, la Russia il nove, il Regno Unito il quattro per cento. In media, si stima una perdita del sette per cento. "Che siano gelate oppure ondate di caldo, siccità, alluvioni o disastri naturali, tutte le deviazioni delle condizioni climatiche hanno effetti economici avversi. Senza politiche di mitigazione e adattamento, molti paesi potrebbero subire aumenti di temperatura rispetto alla norma e soffrire gravi perdite economiche. Questo vale sia per i paesi ricchi che per quelli poveri, per quelli caldi come per quelli freddi" ha spiegato Kamiar Mohaddes, ricercatore della facoltà di economia di Cambridge e coautore dello studio. (Inn)