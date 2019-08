Business news: Usa sanziona centri di ricerca di Huawei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo degli Stati Uniti ha intensificato l’offensiva contro il colosso cinese dell’elettronica per le comunicazioni Huawei, inserendo in una lista nera il 20 per cento dei suoi centri globali di ricerca, sviluppo e innovazione. Almeno undici dei principali centri di ricerca della compagnia, inclusi siti nel Regno Unito e in Italia, sono stati inseriti nella lista di 46 entità affiliate all’azienda con cui le aziende statunitensi non potranno commerciare, se non previa esplicita autorizzazione da parte delle autorità Usa. La nuova lista nera è stata pubblicata questa settimana dal dipartimento del Commercio Usa, in concomitanza con una nuova moratoria di 90 giorni per consentire all’azienda cinese di continuare ad acquistare alcuni prodotti e servizi chiave da partner statunitensi. La decisione di prendere di mira i centri di ricerca di Huawei intensifica le pressioni sulla compagnia tecnologica cinese, inserita nella lista nera del dipartimento del Commercio Usa lo scorso maggio. (Was)