Business news: Israele-Corea del Sud, conclusi negoziati per accordo di libero scambio

- Israele e Corea del Sud hanno annunciato la conclusione dei negoziati per un accordo di libero scambio. La notizia è stata diffusa in occasione dell’incontro a Gerusalemme tra il ministro dell’Economia e dell’industria israeliano, Eli Cohen, e il ministro del Commercio sudcoreano, Yoo Myung-hee. Si tratta del primo accordo di libero scambio di Israele con un paese asiatico e segna un cambiamento rispetto al passato, quando Seul era titubante a coltivare stretti rapporti con lo Stato ebraico per timore di danneggiare i legami con il più ampio mercato arabo e musulmano, secondo quanto evidenzia il quotidiano israeliano “Jerusalem Post”. Cohen ha definito l’accordo “storico" e riflette "la politica del ministero per aiutare a diversificare le esportazioni e aprire nuovi mercati a favore dell'industria israeliana”. “La Corea del Sud è un importante partner commerciale per lo Stato di Israele", ha aggiunto. (Res)