Governo: Brunetta (FI), Italia ha bisogno di riforme non di statalismo e assistenzialismo

- "Per un nuovo governo la strada non è affatto in discesa", nota Renato Brunetta, responsabile economico di Forza Italia. "Anche se la Banca centrale europea ha promesso una nuova ondata di stimoli monetari, il debito italiano rimane a livelli troppo elevati, soprattutto considerando la crescita zero che attanaglia il paese. Questo il motivo - afferma Brunetta - per il quale gli spazi di manovra fiscali risultano pressoché nulli per qualsiasi esecutivo. L'Italia ha quindi bisogno di riforme più strutturali e non di statalismo e assistenzialismo, come ha scritto anche Ferdinando Giuliano sia su 'Bloomberg' che su 'Repubblica', criticando l'avvento di un possibile governo tra Cinque stelle e Partito democratico che hanno, secondo l'autore, due visioni completamente antitetiche della società e dell'economia, impossibili da conciliare". (segue) (Com)