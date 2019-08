Governo: Brunetta (FI), Italia ha bisogno di riforme non di statalismo e assistenzialismo (2)

- "In conclusione - aggiunge Renato Brunetta - la crisi politica ed economica italiana non potrà essere risolta a breve. Soprattutto la seconda. Affinché il Paese possa riuscirci, però, è necessario il ritorno ai partiti politici moderati, equilibrati, atlantisti, europeisti e che credono nel libero mercato e non nel dirigismo economico. L'esperimento da laboratorio del governo appena caduto, unico al mondo, è fallito miseramente. L'Italia populista si ritrova più povera di prima, così come più povero di prima si sta ritrovando il Regno Unito, dopo l'avvento del populismo britannico, inaugurato con la Brexit e che ha portato il paese alla recessione. Le promesse di cambiamento e del raggiungimento di una società migliore che i sostenitori di queste posizioni estremiste hanno propugnato - continua Brunetta - si sono rivelate irrealizzabili. Per questo motivo, in Europa e nel mondo si sta arrivando alla conclusione che soltanto con i principi tradizionali che hanno ispirato l'Occidente negli ultimi decenni, che sono poi quelli cari a Forza Italia, del moderatismo, dell'europeismo e del libero mercato è possibile creare una economia prospera e competitiva", conclude Brunetta. (Com)