Sport: Boccia (Pd), Giochi Mediterraneo a Taranto successo per Puglia di Emiliano e Melucci

- Complimenti alla Puglia e a Taranto da Francesco Boccia, deputato Pd e responsabile economia e società digitale del Partito democratico. "Dopo quasi trent'anni i Giochi del Mediterraneo torneranno in Puglia nel 2026. Nel 1997 furono un momento di attenzione e grande interesse internazionale per la Puglia che iniziava a camminare con le proprie gambe, nel 2026 dopo quasi trent'anni da allora coroneremo il rilancio della Puglia al centro del Mediterraneo. Un risultato importante raggiunto grazie alla determinazione della regione Puglia e del presidente Emiliano che ha stanziato sul progetto risorse importanti con lungimiranza e grazie al lavoro comune con il sindaco di Taranto, Melucci", conclude Boccia. (Com)