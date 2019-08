Brasile: governatori Amazzonia chiedono riunione urgente con Bolsonaro (3)

- La lettera termina con la richiesta di “una riunione urgente per discutere le partnership necessarie per costruire un’agenda permanente per la protezione, la conservazione e lo sviluppo sostenibile della nostra Amazzonia”. Seguono le firme di Antonio Waldez Goes da Silva, presidente del Consorzio e governatore dell’Amapá, e dei colleghi Gladson de Lima Cameli (Acre), Wilson Miranda Lima (Amazonas), Flavio Dino de Castro (Maranhao), Mauro Mendes Ferreira (Mato Grosso), Helder Zahluth Barbalho (Pará), Marcos José Rocha dos Santos (Rondonia), Antonio Oliverio Garcia de Almeida (Roraima) e Mauro Carlesse (Tocantins). (segue) (Brb)