Nord Macedonia: presidente, vogliamo contribuire a sicurezza globale

- Il nostro obiettivo non è soltanto l’adesione alla Nato: vogliamo dare un contributo serio alla sicurezza internazionale e alla risoluzione delle sfide globali. Lo ha dichiarato il presidente della Macedonia del Nord, Stevo Pendarovski. “Un confronto costante e lo scambio di informazioni e competenze costituiscono la soluzione migliore alle sfide globali in cima all’agenda della Nato”, ha aggiunto il capo dello Stato, sottolineando quanto l’integrazione euro-atlantica sia cruciale per il mantenimento della stabilità e lo sviluppo della democrazia nell’area dei Balcani occidentali.(Mas)