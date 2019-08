Viabilità: furgone in fiamme su A1 tra Ponzano Romano e diramazione Roma nord, 3 km coda in entrambe direzioni

- Traffico bloccato sulla A1 Firenze Roma tra Ponzano Romano-Soratte e Diramazione Roma Nord a causa di un furgone in fiamme al km 524 interno galleria Pileggi. La circolazione è bloccata per fumo. Al momento sono segnalati circa 3 km di coda in entrambe le direzioni. È quanto si legge in un tweet di Luce verde Roma. (Rer)