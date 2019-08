G7: Johnson, chiederò a Trump di porre fine a guerra commerciale

- Il primo ministro britannico, Boris Johnson, ha dichiarato di voler chiedere al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, di porre fine “ad una guerra commerciale che già adesso sta destabilizzando la crescita economica globale”. “Siamo molto preoccupati per il corso attuale del commercio a livello mondiale: discutere la situazione sarà una delle mie priorità durante il summit”, ha aggiunto il premier britannico, parlando ai giornalisti al suo arrivo a Biarritz, in Francia, per la prima giornata del vertice del G7. (Res)