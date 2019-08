Brasile: Amazzonia, forze armate in azione da oggi pomeriggio (3)

- Il titolare della Difesa, infine, ha detto che con il ministero dell’Economia, guidato da Paulo Roberto Nunes Guedes, è stato “concordato” lo sblocco di venti milioni di real (4,3 milioni di euro circa) previsti nel bilancio di quest’anno per l’esecuzioni di ordini presidenziali di tipo Glo (Garanzia di legge e ordine), come quello che ha autorizzato il ricorso alle forze armate. Ieri la questione è stata discussa in una riunione col sottosegretario alle Finanze Waldery Rodrigues Junior, secondo il quale lo sblocco è la soluzione più semplice. Il ministro dell’Ambiente Salles ha dichiarato che c’è un saldo di poco più di un miliardo di real nel fondo per l’Amazzonia (poco meno di 216 milioni di euro). (Brb)