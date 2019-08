Meteo: le previsioni per domani a Torino e in Piemonte

- A Torino domani, domenica 25 agosto, cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 4100m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: la blanda area depressionaria si allontana verso levante favorendo ampie schiarite sulle regioni di Nord-Ovest per una giornata in prevalenza soleggiata. Non mancheranno nubi cumuliformi in sviluppo diurno sui rilievi, associate anche a rovesci e temporali su Appennino ligure dove non si esclude il coinvolgimento delle zone costiere della Liguria di levante. Clima più caldo e un po' afoso con massime intorno ai 30 gradi. Venti deboli a prevalente regime di brezza, salvo per rinforzi di tramontana sulla Liguria. Mar ligure poco mosso sottocosta.(Rpi)