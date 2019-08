Romania: premier Dancila, combatterò con tutte le mie forze contro criminalità e abusi

- Il primo ministro e leader del Partito socialdemocratico della Romania, Viorica Dancila, ha dichiarato di essere determinata a combattere con tutte le sue forze contro il traffico di essere umani, la violenza domestica e gli abusi sui minori nel paese. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Agerpres”. “Voglio che ad ogni cittadino vengano garantiti i propri diritti e la propria sicurezza: lo stato di diritto e la tutela dei nostri cittadini devono essere una priorità assoluta per chiunque sia intenzionato a costruire una società solida e funzionale”, ha detto la premier, che il suo partito ha scelto come candidata alle prossime elezioni presidenziali. “Ho iniziato una vera e propria guerra contro la criminalità e non ho intenzione di fermarmi: sono determinata a combattere per una Romania più sicura, in cui nessuno debba sentirsi vulnerabile a causa delle falle del sistema”, ha aggiunto Dancila. (Rob)