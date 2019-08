Argentina: al via missione Fmi, quinta revisione dei conti pubblici (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri sono stati pubblicati gli ultimi dati dell’Istituto nazionale di statistica (Indec), che mostrano una contrazione dell’economia argentina del 2,6 per cento nel primo semestre. A luglio la Commissione economica per l’America latina e i Caraibi (Cepal) ha previsto per l’intero anno che l’attività economica dell’Argentina registrerà un calo dell’1,8 per cento a causa del “carattere restrittivo della politica fiscale e di quella monetaria” e del rallentamento del Brasile. Nel suo rapporto di giugno la Banca mondiale ha corretto al rialzo le stime per il 2019 dal -1,9 al -1,2 per cento, mentre il Fondo monetario ha stimato un calo di 1,3 punti. (Abu)