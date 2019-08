Governo: Giro (FI), pendolo della crisi oscilla in base ai sondaggi

- "Secondo i sondaggi in nostro possesso la Lega è più vicina al 30 che al 40 per cento e il Movimento 5 stelle è più vicino al 10 che al 20 per cento" Lo afferma il senatore di Forza Italia, Francesco Giro che aggiunge: "Evidentemente questo spiegherebbe la frenata di chi prima chiedeva elezioni subito e ora sembra avere qualche esitazione. È chiaro che, da un lato, senza Forza Italia la Lega non avrebbe la maggioranza in Parlamento, e dall'altro i 5 stelle nella nuova legislatura sarebbero ridotti a un partitino. Per questo il pendolo della crisi oscilla fra una soluzione gialloverde e una giallorossa. E di voto anticipato non parla praticamente più nessuno. Con in mezzo gli elettori, un po' esterrefatti, ma anche distratti dalle vacanze", conclude Giro. (Rin)