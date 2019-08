G7: Conte a Biarritz per vertice leader mondiali, fase delicata ma Italia presente su grandi sfide

- Il presidente del Consiglio italiano, Giuseppe Conte, è giunto a Biarritz, sulla costa occidentale della Francia, per partecipare al vertice del G7. In una nota su Facebook Conte ha dichiarato: “In arrivo a Biarritz, in Francia, dove parteciperò al G7 con i principali leader mondiali. Sono fasi delicate per il presente e il futuro della nostra nazione che, però, non possono farci distogliere lo sguardo dalle grandi sfide globali che inevitabilmente si riflettono anche sul nostro Paese. Sfide che investono l'economia, il commercio, la sicurezza, la politica estera, con particolare attenzione allo sviluppo sostenibile, alla lotta ai cambiamenti climatici e alla tutela dell’ambiente. Siamo fortemente preoccupati da quanto sta accadendo in Amazzonia, il polmone verde del mondo, devastata dai roghi. Si tratta di temi che in questi 14 mesi sono stati sempre al centro dei miei interventi in tutte le sedi internazionali e di cui discuteremo anche nelle prossime ore al G7”. (segue) (Res)