G7: Conte a Biarritz per vertice leader mondiali, fase delicata ma Italia presente su grandi sfide (2)

- Tra gli incontri di Conte, in programma c’è quello con il presidente del Consiglio europeo, il polacco Donald Tusk, che rappresenta la Ue a Biarritz. Il presidente della Commissione, Jean-Claude Juncker, non è presente perché ancora convalescente dall’operazione chirurgica subita nelle scorse settimane (l’asportazione della cistifellea) e la presidente designata, Ursula von der Leyen, non è ancora formalmente insediata perché attende di poter formare la compagine della sua Commissione che dovrebbe essere presentata il primo settembre al Parlamento europeo. Il vertice del G7 si aprirà ufficialmente oggi con la cerimonia di benvenuto ai capi di Stato e di governo da parte del presidente francese Macron a cui seguirà la cena di lavoro dei leader G7 incentrata su “Politica estera e sicurezza”. Il tema centrale del vertice - lotta alle diseguaglianze, parità di genere ed Africa - sarà discusso durante il pranzo di lavoro di domani. (segue) (Res)