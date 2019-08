G7: Conte a Biarritz per vertice leader mondiali, fase delicata ma Italia presente su grandi sfide (3)

- Il programma di lavoro del Vertice G7 di Biarritz è caratterizzato da una molteplicità di temi ed iniziative e da un set di argomenti in evoluzione. Il presidente francese Emmanuel Macron ha innanzitutto escluso l’opzione di emettere il classico comunicato congiunto – definito come “l’archeologia del G7” – che ha caratterizzato tutte le edizioni dei Summit precedenti. Parigi ha deciso di sostituire il tradizionale documento conclusivo del Vertice con 7 dichiarazioni tematiche dei Leader e due “Chair’s Summary” sui temi più controversi (ambiente e diseguaglianze), che saranno diffuse quali al termine di ciascuna sessione. La Francia ha deciso di concentrare il programma di lavoro sui temi su cui è più agevole individuare un terreno d’intesa. Si è optato per un formato aperto con la partecipazione di leader di otto paesi: Sudafrica, Burkina Faso, Egitto, Ruanda, Senegal, Australia, India, Cile, oltre ad una pluralità di attori del mondo delle organizzazioni internazionali, della società civile e del settore privato. (Res)