Terremoto: monsignor Pompili durante celebrazioni ad Amatrice, "ritrovare una visione contro la paralisi"

- "Per le comunità delle zone più colpite dal devastante terremoto che la notte del 24 agosto 2016 uccise 299 persone, questi sono i giorni del ricordo e della speranza. Le vittime sono state commemorate, questa notte, anche attraverso le parole dei sopravvissuti che, a tre anni di distanza, si trovano ancora a fare i conti con la mancata ricostruzione. Il vescovo di Rieti monsignor Domenico Pompili ha presieduto alcune liturgie a Illica e altre ne celebra oggi a Cittareale e nell’area Sae (soluzioni abitative in emergenza) di Accumoli. Ad Amatrice si è tenuta una veglia di preghiera all’interno del palazzetto dello sport, a cui è seguita una processione. Alle 3:36 la tradizionale lettura dei nomi delle 238 vittime nei pressi della chiesa di Sant’Agostino. Infine la preghiera conclusiva di fronte al Memoriale dei caduti". È quanto si legge su Vatican news. "C'è bisogno della fiducia degli uni verso gli altri - ha detto il presule - occorre un sussulto di generosità, non si riprende il cammino senza sperimentare una fiducia reciproca". (segue) (Rer)