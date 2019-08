Terremoto: monsignor Pompili durante celebrazioni ad Amatrice, "ritrovare una visione contro la paralisi" (2)

- Durante un’omelia questa mattina ad Amatrice, monsignor Pompili ha ricordato che "a tre anni dal terremoto siamo comprensibilmente centrati sui ritardi della ricostruzione, sullo spopolamento e sulla burocrazia senza deroghe”, ma “non basta quest'analisi indiscutibile: occorre una 'visione'. Questo è il mondo nuovo". In alcune aree della valle del Tronto e dei monti sibillini, tra Umbria e Marche, molti centri abitati sono andati distrutti. Tra questi Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto. E’ soprattutto tra queste comunità più colpite che la fiducia, nel tempo, è stata sostituita da un "atteggiamento abituale fatto di sospetto, di pregiudizio". Questi centri, dopo la rimozione completa delle macerie, appaiono come una "sterminata area senza vita, dove è impossibile orientarsi, perché sono venuti meno i punti di riferimento", ha spiegato il vescovo di Rieti. Lì "le soluzioni di emergenza rischiano di essere definitive". Anche la "ricostruzione spirituale risente di queste lentezze". La Chiesa, tuttavia, "cerca di essere presente e fare proposte educative che coinvolgono giovani, i loro genitori e gli anziani per tutto l’anno". (Rer)