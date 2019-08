Bosnia: fonti ufficiali, media dei prezzi in calo dello 0,6 per cento

- La media dei prezzi in Bosnia-Erzegovina ha registrato un calo pari allo 0,6 per cento nel corso del mese di luglio. Lo riferisce il quotidiano “Sarajevo Times” citando una suddivisione fatta in base allo standard internazionale Coicop, aggiungendo che un lieve aumento è stato registrato nei settori delle bevande alcoliche, del tabacco e nei comparti edile, sanitario e culturale. Stando alle informazioni diffuse, i settori di punta in cui è stato riscontrato un calo dei prezzi sono quelli dei generi alimentari (1,4 per cento), del vestiario e delle calzature (4,5) e dei trasporti (0,2 per cento). (Bos)