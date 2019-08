Brasile: governatori Amazzonia chiedono riunione urgente con Bolsonaro

- Il Consorzio interstatale per lo sviluppo sostenibile dell’Amazzonia legale, formato dai sette stati brasiliani settentrionali (Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondonia, Roraima, Tocantins), nonché dal Mato Grosso (ovest) e dal Maranhao (nord-est), ha chiesto la cooperazione del governo federale e un incontro urgente per far fronte agli incendi nella regione. Questa mattina il Consorzio ha pubblicato un documento firmato dai nove governatori e indirizzato al presidente, Jair Bolsonaro, sottolineando la “grande ripercussione nazionale e internazionale” dei fatti in corso. “La situazione peggiora ogni giorno, compromettendo la biodiversità della regione a causa della distruzione di chilometri di flora e della morte di migliaia di specie della fauna amazzonica. Si ritiene addirittura che in alcune regioni l’incendio diventerà un rischio reale e immediato per l’equilibrio ambientale del pianeta, con un impatto sull’integrità della salute umana”, hanno avvertito i firmatari. (segue) (Brb)