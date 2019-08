Brasile: governatori Amazzonia chiedono riunione urgente con Bolsonaro (2)

- I governatori hanno evidenziato la velocità di propagazione e la difficoltà di accesso alle aree colpite, ma anche “i mezzi insufficienti – finanziari, umani e materiali – per combattere l’incendio” e hanno ricordato che “la foresta amazzonica brasiliana è un’eredità nazionale” riconosciuta dalla Costituzione federale e che la sua conservazione e preservazione è un obbligo di tutti i cittadini e dello Stato. Il Consorzio ha quindi chiesto “provvedimenti immediati per consentire la cooperazione tra le strutture degli Stati dell’Amazzonia legale e quelle del governo federale nell’impiego specifico di vigili del fuoco nella foresta amazzonica dello Stato brasiliano, con un sostegno materiale per un efficace contrasto della deforestazione e delle attività illegali”. (segue) (Brb)