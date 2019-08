Brasile: governatori Amazzonia chiedono riunione urgente con Bolsonaro (4)

- Ieri sera Bolsonaro, in un intervento televisivo, ha promesso “tolleranza zero” nei confronti dei crimini ambientali e aiuto ai governi amazzonici che ne hanno fatto richiesta. Questa mattina, il governo ha riferito che quattro stati hanno chiesto assistenza. Un decreto presidenziale denominato Garanzia di legge e ordine (Glo) autorizza l’impiego delle forze armate. La Costituzione consente l’uso delle forze armate per motivi di ordine pubblico per un periodo e in un’area predeterminati. L’emissione di questo tipo di decreto ha diversi precedenti nel recente passato per combattere la criminalità organizzata a Rio de Janeiro, garantire il corretto svolgimento delle elezioni in Amazzonia o in occasione di grandi eventi. (Brb)