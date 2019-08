Governo: Conte, stagione politica con la Lega per me è “chiusa”

- La stagione politica con la Lega è “chiusa e non si potrà riaprire”. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio dimissionario italiano, Giuseppe Conte, parlando ai giornalisti a margine del vertice G7 che si apre oggi a Biarritz, sulla costa occidentale francese. Rispondendo ad una domanda sull’esperienza politica appena conclusa con la Lega il premier ha affermato di non rinnegare questa stagione politica, osservando tuttavia: “Per me è una stagione politica chiusa e non si potrà riaprire più per quanto mi riguarda”.(Sic)