Brasile: Amazzonia, forze armate in azione da oggi pomeriggio

- Il governo federale del Brasile ha annunciato che l’intervento delle forze armate contro gli incendi in Amazzonia inizierà nel pomeriggio. Due velivoli, ciascuno in grado di trasportare 12 mila litri di una miscela di acqua e liquido ritardante (sostanza che serve a rallentare il processo di combustione), sono già a Porto Velho, nello Stato di Rondonia, uno dei tre per i quali il presidente, Jair Bolsonaro, ha autorizzato il ricorso al decreto che consente l’impiego delle forze armate. Anche un quarto Stato, il Pará, ha chiesto assistenza, stando a quanto riferito dal ministro dell’Ambiente, Ricardo Salles. Richieste analoghe dovrebbero essere formalizzate a breve dai governi di Acre e Mato Grosso. (segue) (Brb)