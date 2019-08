Governo: Bernini (Fi), il bivio di Di Maio? E' un trivio

- Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia, afferma che "l'orologio della crisi procede spedito verso martedì, ma ancora non è dato sapere se ci sarà un accordo Pd-Cinque stelle, oppure se Di Maio ritiene ancora aperto l'altro forno, quello leghista. In altri tempi - continua Bernini - un bivio del genere sarebbe stato inconcepibile, un'ipotesi dell'irrealtà, ma il virus del cambiamento grillino ha evidentemente sparso il contagio dell'irresponsabilità. A nessuno, ad esempio, fa ormai più specie che Grillo stamani abbia di nuovo insultato pesantemente Renzi, che pure è insieme a lui l'ideologo del pasticciaccio rossogiallo. Non è un bivio, insomma, quello che si delinea: è, molto più prosaicamente, un trivio", conclude Bernini. (Com)