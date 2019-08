Pd: primo giorno Festa nazionale Unità, pienone a inaugurazione, 5000 a concerto Turci

- "Pienone alla Festa nazionale dell’Unità a Ravenna e tutto esaurito nei ristoranti". E’ il bilancio, molto soddisfacente, della prima giornata tracciato in una nota l’ufficio stampa del Partito democratico. "L’offerta libera agli ingressi ha registrato il 50 per cento in più rispetto alla scorsa edizione, 800 persone hanno partecipato all’inaugurazione della Festa e 5000 hanno assistito al concerto di Paola Turci al palco centrale del Pala De André. Grandi emozioni, infine, ha regalato la serata dedicata al maestro Andrea Camilleri, grazie alle performance di Anna Galiena e Federica Ventura che hanno letto e interpretato pagine e racconti dello scrittore".(Rin)