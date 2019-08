Russia-Usa: ambasciata Usa, a Paul Whelan vengono negati accertamenti medici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tribunale distrettuale di Lefortovo, a Mosca, ha negato al cittadino statunitense Paul Whelan, attualmente in carcere in Russia con l’accusa di spionaggio, la possibilità di sottoporsi in maniera autonoma ad esami e accertamenti di natura medica. Lo si apprende dall’ambasciata degli Stati Uniti a Mosca. “Le condizioni di salute di Paul Whelan non sono buone, e nonostante ciò la struttura di detenzione si rifiuta di pubblicare le sue cartelle cliniche o di farlo sottoporre ad accertamenti di natura medica”, si legge in un messaggio pubblicato sul profilo Twitter dell’ambasciata, in cui le autorità di Washington chiedono ancora una volta il rilascio di Whelan. (segue) (Rum)